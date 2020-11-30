Beyaz Masa’ya şikayetler azaldı sosyal yardım talebi arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Ekim ayında, İBB Beyaz Masa'ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Beyaz Masa'ya yapılan başvuru, aylık yüzde 2,8 artarak 1 milyon 30 bin 751 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 15'i İGDAŞ, yüzde 25,2'si İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı yüzde 59,8 olarak kaydedildi.

ŞİKAYET AZALDI

2019 Ocak-Ekim döneminde, 4 milyon 520 bin 362 olan başvuru sayısı, 2020 Ocak-Ekim döneminde yüzde 17 artarak 5 milyon 290 bin 571 oldu. Aynı dönemlerde, bilgi istemi başvurusu yüzde 19,6 artışla 2 milyon 781 bin 701'den 3 milyon 326 bin 438'e; talep başvurusu yüzde 58,5 artarak 776 bin 972'den 1 milyon 231 bin 614'e yükseldi. Şikâyet başvurusu ise yüzde 23,8 azalışla 961 bin 689'dan 732 bin 519'a düştü.

YARDIM TALEBİ ARTTI

Gelen şikâyetlerin yüzde 52,2'si ulaşım, yüzde 28,8'i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 44,6 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Eylül ayında yüzde 24,4 paya sahip sosyal destek hizmetleri taleplerinin payı Ekim ayında yüzde 40'a yükseldi.