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Beylikdüzü’nde 20 dönümlük arazi bostan oluyor!

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede bulunan Yaşam Vadisi’nin yanında bulunan 20 dönümlük araziyi, bostan haline getirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu. Bostanın, ekim faaliyetlerine haftaya hazır hale geleceğini ifade eden Çalık, “Bu zor günleri dayanışma ruhuyla aşacağız” dedi.

18:25 -
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Beylikdüzü’nde 20 dönümlük arazi bostan oluyor!

Belediye ekiplerinin çalışmalarının videosunu sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yaşam Vadisi'nin yanında bulunan 20 dönümlük araziyi bostan haline getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Çalık paylaşımında “Yaşam Vadimizin yanıbaşındaki 20 dönümlük araziyi; üreten, eğiten ve İstanbul’a nefes olan Beylikdüzü’nün nişanesi olarak bostan haline getiriyoruz. Kentsel tarımda fark yaratacak bostanımız, haftaya ekim faaliyetlerine hazır olacak. Bu zor günleri dayanışma ruhuyla aşacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin ilk etap açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, 19 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti.

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