Beylikdüzü’nde polislerden mekan sahibine dayak: “Her geldiklerinde beni darp ediyorlar”

İstanbul Beylikdüzü limanında bulunan bir restoranda polis ekipleri tütün denetimi için bir restorana girdi. Ekipler restoranda sigara içen bir müşteriye ceza kesti. Müşteri cezaya itiraz edince araya restoran sahibi Ali Çetinkaya girdi.

Müşteriye cezayı kendisinin ödeyeceğini, memurların işini yaptığını söyleyerek ortamı sakinleştirdi. Ancak iddiaya göre görevli polislerden biri Çetinkaya’ya, “Bana kalsa 4 mekanına da ceza yazarım” dedi. Çıkan tartışma sonrası mekanda olan polislerden biri Ali Çetinkaya’ya yumruk attı. İddiaya göre olay mekan dışına da taştı.

“SİLAHI ÇIKARIP SENİ VURURUM DEDİ”

Dışarı çıkan polislerin kendisine küfür ettiğini iddia eden Çetinkaya, karakolda verdiği ifadede, “Dışarı çıkınca görevli memura, ‘Yaptığınız doğru mu’ dedim. Bana, ‘Hadi lan işine bak’ diye karşılık verdi. Ben de, ‘Sen memur musun eşkıya mısın?’ Yaptığın memurluğa sığmaz’ diyerek yanına yürüdüm. Bunun üzerine bu şahıs silahını çıkararak havaya 4 el ateş etti. Sonra da tabancasını bana doğrultup, ‘Seni vururum’ dedi. Sonra araca binip uzaklaştılar” dedi.

“TEKRAR GELDİLER”

Kısa bir süre sonra polislerin daha kalabalık bir şekilde tekrar geldiklerini anlatan Çetinkaya, “Ben tam onlara doğru giderken bana iş yeri içinde saldırdılar. Yere düştüm. Kafamı yere vurdular. Ben şuurumu kaybedip baygınlık geçirdim. Fakat kısa süre sonra kendime geldim. Kendime geldiğimde yanımda oğlum olduğunu görünce sinir krizi geçirdim. O sinirle, “Ben ne suç işledim? Namuslu olarak çalışıyorum. Ben bunu mu hak ediyorum?” diye bağırdım” dedi.

“CİDDİ ANLAMDA TEHDİT ALTINDAYIZ”

İfadesinde birileri tarafından iş yerine baskı yapıldığını öne süren Ali Çetinkaya, “Bulunduğumuz yerde en iyi işi yapan bir işletme olarak biz hedef gösteriliyoruz. Sadece bizim iş yerimize tütün ekipleri, polisler, vergi müfettişleri ve zabıta ekipleri işlem yapmaktadır. Biz ciddi anlamda tehdit altındayız. İş yerini kapatmaya zorluyorlar. Her cezai işleme geldiklerinde olay çıkartıp beni darp ediyorlar” dedi.

“RÜŞVET VERMEYİNCE BAŞIMA BUNLAR GELDİ”

Yaşanan olayın ardından SÖZCÜ’ye konuşan mekan sahibi Ali Çetinkaya limanda 4 işletmesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

* Bizim bütün belgelerimiz tam. Eksik, usulsüz hiçbir şeyimiz yok ama polis ve zabıta sürekli bizim mekanlarımıza geliyor. Müzik 00.00’da bitiyor ama polisler daha 22.00’da gelip müziği kapatın ceza yazarız diyorlar.

* Bir sürü mekan var sürekli sigara denetimi adı altında bizim mekanlara geliyorlar. Müşterileri huzursuz ediyorlar. Belediyeye defalarca gittim. Muhattap bulup kimseye derdimi anlatamadım.

“Rüşvet istediler. Vermeyince bunlar başıma geldi” iddiasında bulunan Çetikaya, polis ve zabıta ekiplerinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Bugüne kadar şikayetçi olmamıştım. Ama bundan sonra peşini bırakmayacağım” diye konuştu.