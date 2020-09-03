Beyoğlu Belediyesi’nin ihalesi yabancıya gitmedi: Başkan yardımcısının akrabaları 811 bin liralık ihaleyi aldı

AKP'li Beyoğlu Belediyesi 27 Temmuz 2020'de ek hizmet binasına 58 kalem mobilya alımı yapmak için ihaleye çıktı.

Yaklaşık maliyeti 1.2 milyon TL olan ihaleyi 811 bin 592 liralık teklifi ile Büro Model Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile 31 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Şirket, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren tüm malzemeleri 20 gün içerisinde teslim edecek.

DİNDAROL AİLESİ

İhaleyi alan şirketin ortakları Ali Dindarol, Yavuz Dindarol ve Selim Dindarol. Dindarol ailesi Beyoğlu'nun yakından tanıdığı bir aile.

Şirketin ortakları, AKP'de iki dönem Beyoğlu ilçe başkanlığı yapan ve şu an ihaleyi düzenleyen Beyoğlu Belediyesi'nde başkan yardımcısı olan Rüstem Dindarol'un akrabaları.

Ali Dindarol ve Rüstem Dindarol'un amca çocukları olduğu biliniyor. Rüstem Dindarol'un özgeçmişinde ofis mobilya ticareti yaptığı bilgisi paylaşılıyor. Şirketin web sitesinde referanslar arasında da Beyoğlu Belediyesi'nin ana hizmet binası bulunuyor.

2003 YILINDAN BERİ İLÇE YÖNETİMİNDE

İhaleyi alan şirket ile aile bağı bulunan Rüstem Dindarol, 2003-2009 yılları arasında AKP Beyoğlu ilçe başkanlığı yardımcılığı ve ilçe başkan vekilliği yaptı.

2009-2014 yılları arasında AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 2015-2018 arasında AKP İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon üyeliği yaptı. 2012 yılından beri de Okçular Vakfı mütevelli heyeti üyesi.

Giresun Alucra'lı olan Dindarol, 2018 yılında AKP'den İstanbul 2. bölgeden milletvekili aday adayı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Beyoğlu Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Belediye başkan adayı yapılmayan Dindarol, meclis üyesi adayı olarak seçime girdi. Şu an Beyoğlu Belediye Meclisi ve İBB Meclis üyesi olan Dindarol, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.