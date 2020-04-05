Beyoğlu Nostaljik Tramvay son seferini yaptı

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ‘Evde kalın’ çağrılarına uyan İstanbullular, kentin tarihi ve uğrak meydanlarını boş bıraktı.

Bu çerçevede, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı boş kalarak, adeta sessizliğe büründü. Meydan ve caddelerde kimsenin olmaması nostaljik tramvayın da yolcusuz seferlerini sürdürdüğü görüldü.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Dün akşam toplu taşımayla ilgili yapılan yeni düzenlemeyle Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri bugün 21.00’de geçici bir süreliğine durduruldu.

Zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği ve çocukların sarkarak bindiği nostaljik tramvay, akşam saat 21.00'de son seferini boş bir şekilde gerçekleştirdi. İHA

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