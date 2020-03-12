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Beyoğlu’nda bina çöktü, yanındaki ev zarar gördü

Beyoğlu’nda çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Metruk binadan düşen parçalar yanındaki eve zarar verdi.

20:20 -
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Beyoğlu’nda bina çöktü, yanındaki ev zarar gördü

Olay, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören ahşap metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme sesini duyan vatandaşlar hemen sokağa çıktı. Binadan parçaların yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi.

YANDAKİ EV ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapattı. Tedbir amacıyla sokağa giden doğalgaz hattı kesildi. Çökme esnasında yanda bulunan bir ev hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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Son güncelleme: 20:27 12.03.2020
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