Beyoğlu’nda iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma!

Örnektepe mahallesinde saat 00.05’te meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kalaşnikof tüfeklerin ateşlendiği kavgada, Berkay T. karnına aldığı isabetle ağır yaralandı.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Berkay T. ise hastaneye kaldırıldı.

OPERASYONLARDA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından çevrede inceleme başlatan Beyoğlu polisi, Genç sokak üzerindeki merdivenlerde 1 tabanca, 12 tane mermi dolu şarjör ve metruk bir binanın duvarına bezlerle gizlenmiş kalaşnikof tüfek ele geçirdi. Yeniyol sokak üzerinde de uzun namlulu silaha ait 3 adet boş kovan buldu.



Silahlara el koyan polis ekipleri devamında yaptığı çalışmalarda, Okmeydanı Piyalepaşa mahallesinde bir binada çatışmaya karışan şahısların olabileceğine dair ihbar aldı. Saat 04.30’da adrese operasyon düzenleyen polis, bir iş hanının çatı katında yaptığı aramalarda adeta cephanelik ele geçirdi. Seyyar dipçiği bulunan uzun namlulu silah, 4 adet tabanca ile içleri dolu şarjörler, 127 adet mermi, 3 adet çelik yeleğe el konulurken, adreslerdeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

DÖNER BIÇAĞI VE 450 TANE MERMİ DAHA BULUNDU

Operasyonların ardından çalışmaları daha da derinleştiren polis ekipleri, Okmeydanı Piyalepaşa mahallesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyon da 450 adet mermi, bazanın altında gazete kağıdına sarılı döner bıçağı, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali O., Murat G. ve Mehmet Samet B., emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyette ‘kasten yaralama’, ‘taksirle yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘hırsızlık’ ve ‘kaçakçılık’ gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları öğrenildi. (İHA)