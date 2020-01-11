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Beyoğlu’nda İranlıların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşadıkları evde tartışan yabancı uyruklu 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken saldırgan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

16:35 -
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Beyoğlu’nda İranlıların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Beyoğlu Talimhane Lamartin Caddesi’ndeki bir evde tartışan İranlı 4 kişi kavgaya tutuştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Evden gelen bağrışmaları duyan vatandaşlar polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Beyoğlu’nda İranlıların bıçaklı kavgası:ambulansa alınan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan polis merkezine götürüldü.

Son güncelleme: 16:36 11.01.2020
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