Beyoğlu’nda kaçarken girdikleri ters yönde polis aracına çarptılar 

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 22.00 sıralarında plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 16-17 yaşlarındaki iki kişi, denetim noktasındaki polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan motosikletlilerin peşine düştü.

Bir süre sonra Dolapdere istikametinden tekrar Piyalepaşa Bulvarı’na doğru ters yönden giren motosiklet, karşı yönden gelen trafik polislerinin otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Gençler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (DHA)