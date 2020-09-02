Beyoğlu’nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, karpuz satışı yaptı.

Otomobilinin bagajına koyduğu karpuzları kilosunu 5 liradan satan şahıs çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin de sıraya girdiği görüldü.

Lük otomobilli karpuzcunun bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan şahıs karpuzları yol kenarına bırakıp otomobille uzaklaştı.

LAMBORGHİNİ AVENTADOR

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin en üst seviyede v12 silindirli motorlu versiyonu olan Aventador ülkemizde 2. el olarak ortalama 5 milyon TL'ye satın alınabiliyor.

En az 700 beygir güç üreten 4 tekerlekten çekişli bu otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/s olarak belirtilmiş.

Daha önce yüzde 160 olan bu sınıftaki araçların Özel Tüketim Vergisi Remi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 220'ye çıktı. Lüks aracın yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi ise 46 bin TL civarında. (DHA)