Beyoğlu’nda sekiz kişiye 25 bin 200 lira ceza

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iddiaya göre bir grup vatandaş corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dün saat 17.00 sıralarında dışarıya çıktı. O esnada sokakta devriye gezen bekçiler, kısıtlamayı delen şahısları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Ancak şahıslar bekçilere karşılık vererek üzerine yürüdü.

ARBEDE ÇIKTI

Yaşanan arbede sonucunda vatandaşların da sokağa inmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 8 kişiyi etkisiz hale getirdi. Polis, 8 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

25 BİNLİK CEZA

Toplam 25 bin 200 lira ceza şahıslardan bekçilere direnen ve bekçiyi sopayla kolundan hafif şekilde yaraladığı öne sürülen bir şahıs ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (İHA)