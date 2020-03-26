Beyoğlu’nda son durum… Bu anons yapılıyor

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşları ekip araçlarından uyardı.

Ekipler, “Değerli vatandaşlarımızın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, unutmayalım hayat eve sığar, anlayışınız için teşekkür ederiz sağlıklı günler dileriz ” şeklinde anons yaparak, evde kalmaları çağrısında bulundu.

Polis kimlik kontrolü yaptığı sırada da kimlik kontrolü gerçekleştirdiği kişilerle arasındaki mesafeye dikkat etti.

“MECBUREN ÇIKTIK”

Kimlik kontrolü yapılan 61 yaşındaki Abdurahman Turak evde sıkıldığını o yüzden hava almaya çıktığını fakat getirilen önlemlere uyduğunu söyledi.

62 yaşında olduğu öğrenilen Dilaver Hamamcı ise “Sağlığımız için sokağa çıkmamamız gerekiyor ama bugün işimiz vardı mecburen çıktık, mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Polis, bankaların önünde sıra oluşturan vatandaşları ise sosyal mesafeyi korumaları ve aralarında en az bir metre mesafe bırakmaları yönünde uyardı.