Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beyoğlu’nda yasağa uymayan derneklere polis baskını

Beyoğlu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen yasağı delen iki dernek polis tarafından basıldı. Derneklerde bulunan 20 kişiye, yayınlanan genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı. 

23:28 -
Haberler Gündem

Edinile bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği’nin bulunduğu binalara birçok kişinin girip çıktığını fark etti.

Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, derneklerin bulunduğu binaya baskın düzenledi. Baskında polis, her iki dernekte de toplam 20 kişinin bulunduğunu tespit etti.

DERNEKLER MÜHÜRLENDİ

İçişleri Bakanlığı’nca il valiliklerine gönderilen corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen, yasağı delen dernekler zabıta tarafından mühürlendi.

Derneklerde bulunan 20 kişi hakkında genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı. DHA

İLGİLİ HABERCorona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildiCorona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son güncelleme: 23:36 24.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more