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Beyoğlu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Güncellenme: 18:24, 30/11/2020
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Beyoğlu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 17.15 sıralarında Halıcıoğlu-Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kavşağa kontrolsüz giren 34 PA 9807 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeki bir şirket çalışanlarını taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Servis minibüsü çarpmanın etkisi ile orta refüje çıktı. Servis minibüsüne de arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlarından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kısmen kapanan karayolu ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. DHA

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