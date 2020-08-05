Beyrut’ta patlama neden oldu? Beyrut patlamasının sebebi ne?

Lübnan’da yaklaşık 100 insanın yaşamını yitirdiği ve 4 bin insanın yaralandığı patlama gündemin en çok konuşulan konuları arasında. Acı olayın neden gerçekleştiği merak edilen konuların başında geliyor.

BEYRUT PATLAMASI NEDEN OLDU?

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, kabinesini acil olarak toplarken, hem gübrelemede hem de bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesinin patladığını açıkladı. 6 yıldır limanda hiçbir güvenlik önlemi olmadan saklanan amonyum nitratın miktarının ise tam 2.750 ton olduğu açıklandı.

1975-1990 arasında yaşanan iç savaş ve çatışmaların yaralarını halen taşıyan Lübnan'da yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları bir deprem olduğunu sandıklarını açıkladı. Patlamanın ardından gözyaşları içindeki yüzlerce insan sokaklarda akrabalarını aramaya çıktı. Beyrutlu tasarımcı Huda Baroudi, “Patlama beni metrelerce uzağa fırlattı. Kendime geldiğimde üzerim kan revan içindeydi. Bu kadar büyük bir patlamayı 1983 yılında ABD elçiliğinde görümüştüm” dedi.