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Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü

Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Firdevsoğlu, dün kimliği belirsiz kişi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilip, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polis, Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

11:49 -
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Görgü tanıklarının ifadesine göre Murat Firdevsoğlu (39), park halindeki otomobillin yanında, kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli şahıs, Firdevsoğlu’na biber gazı sıkıp, etkisiz hale getirdikten sonra yanındaki bıçağı peş peşe vücudunun çeşitlerine yerlerine saplamaya başladı. Henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs, otomobille olay yerinden kaçarken, Firdevsoğlu kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Firdevsoğlu’nu ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürdü. Durumu ağır olan Murat Firdevsoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Firdevsoğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, ön otopside vücudunda 11 bıçak darbesi tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, Murta Firdevsoğlu’nu öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Cinayet Kahramanmaraş Polis Sağlık
Son güncelleme: 12:10 23.01.2020
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