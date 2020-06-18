Biber gazlı soyguncu yakalandı!

Geçen hafta Yeni Mahalle’deki bir kuyumcuya girip müşteri gibi davranan 20’li yaşlardaki genç, yüzük almak istediğini söyleyerek ”En ağır yüzükleri çıkarın” dedi. Bunun üzerine kuyumcu M.S. vitrinden ağır yüzüklerin bulunduğu 3 tablayı aldı.

YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI

İş yeri sahibi, yüzük tablalarını tezgahın üzerine koyması ile neye uğradığını şaşırdı. Müşteri gibi davranan soyguncu cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun gözüne doğru sıkarak içinde 45 yüzük bulunan tablayı kaparak koşmaya başladı.

YERE YIĞILDI

Durumu polise bildiren iş yeri sahibi ifadesinde, ”Yüzüme sıktığı şeyin etkisi ile gözlerim yandı. Sonra kendimi toparlayıp arkasından yakalamak için koşmaya başladım. 200 metre koştuktan sonra sanırım sıktığı şeyin etkisinden olacak, koşamadan kusmaya başladım. Ardından yere yığıldım” dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparken benzer bir olayın da 29 Mayıs’ta Sultanbeyli’de yaşandığı öğrenildi. Aynı şekilde kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirerek 50 yüzük çalanın aynı kişi olabiliceği değerlendirildi.

İki olayla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, görüntülerde kuyumcuların yüzüne biber gazı sıkarak hızla kaçan soyguncunun aynı kişi olduğu sonucuna ulaştı.

YAKALANDI

Yaşanan olaylar üzerine polis, hırsızın Mahsun K. (22) olduğunu tespit etti. Mahsun K. 16 Haziran’da düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Mahsun K.’nın adresinde yapılan aramalarda Kartal’daki kuyumcudan çaldığı 40 yüzük ele geçirildi.Sultanbeyli’ndeki kuyumcudan çaldığı altınları parça parça bozdurarak, parasını banka hesabına yatırdığı da belirlendi.