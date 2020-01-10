Bıçakla kız yurduna girmek isteyen zanlı yakalandı

Olay, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi‘nde meydana geldi. Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurduna gelen bir kişi, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalıştı. Bunu fark eden öğrenciler, güvenlik görevlilerine haber verdi. Şüpheli, güvenlik görevlilerinin harekete geçtiğini görünce yurt bahçesinden kaçtı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kız öğrenciler, olayı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurunca Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin, Erdem D. olduğu belirlendi. Adresi de tespit edilen Erdem D. yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)