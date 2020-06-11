Bidon bidon evlerine götürüyorlar! Yurt dışından gelen bile var…

Tekebaşı Mahallesi’ndeki su, hem mahalle sakinleri hem de çevre mahallelerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Suyun şifalı olduğunu düşünenler, neredeyse her gün çeşmeye gelip, bidonlara doldurdukları suyu evlerine taşıyor.

HİKAYESİ İNANILMAZ

Suyun hikayesinin 80 yıl öncesine dayandığını belirten Tekebaşı Mahalle Muhtarı İsmail Özçelik, “Burada iki gencin bir dervişle yaşadığı hikayedir. Derviş gençlerden su istiyor. Gençler onunla dalga geçiyor ve taşın ardından su var diyorlar. Dervişte taşa asasıyla vuruyor ve bu kaynak su akmaya başlıyor. Daha sonra bir hayırsever buraya çeşme yaparak suyun musluklardan akmasına vesile oldu” dedi.

Yurt dışından da insanların gelip şişelere su doldurarak ülkelerine götürdüklerini söyleyen Özçelik, “Bunun çayı da çok güzel oluyor. Şifalı olduğuna yürekten inanıyoruz. Çeşmeye ilgi hep vardı ama özellikle corona virüsü salgını sonrası daha da arttı” diye konuştu. (DHA)