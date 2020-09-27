Bildiklerimi anlattım bazı isimler verdim

İsmailağa tarikatının “Ekran yüzü”, konumunda olan ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Selefi derneklerin yaklaşık iki bininin silahlandığını gündeme getirmişti. SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Savcılıktan davet edilirsem en az 150'sinin adını verebilirim” demişti. Ünlü'yü savcılık değil ama polis çağırdı. İstanbul'da polise üç saat süreyle bilgi veren Ünlü, “Polis anlattıklarıma şaşırmadı” dedi. Ünlü, emniyette bilgi verdiği konularla ilgili anlatımlarını şöyle aktardı:

‘BİLGİLERE DAYANARAK'

– Emniyet mensuplarına, selefi dernek yapılanmaları, bunların mescitlerle ilgili çalışmalarını, bize değişik illerden gelen bilgilere dayanarak anlattım. Bazı isimler de verdim. Söylediklerim kayda geçirildi.

– Benim anlattıklarım karşısında bilgi alan emniyet mensuplarının hayretler içinde kalacaklarını sanıyordum. Ancak hayret belirtisi göstermediler. Bana fazla soru yönelttiler. Tabii ben bazı şeyler anlattım. Bazılarını da söylenenlere atıfta bulundum.

– Bunların araştırılması gerekiyor. Benim onları tek başıma bulmam, öğrenmem mümkün değil. Bunun için internetten de araştırma yapılması lazım. Bunların emniyet tarafından geniş bir biçimde araştırılmasına ihtiyaç var.

‘POLİS BİZE KONUM ATTI, ORAYA GİTTİK'

Görüştüğü polislerin, Emniyet Terörle Mücadele Şubesi'nden olduklarını söylediğini belirten Ahmet Mahmut Ünlü, şöyle devam etti: “Bilgime başvurulmak üzere emniyete çağrılacağımı iki gün önce bana bildirdiler. Güvenlik nedeniyle kimseye bilgi vermemem istendi. Ben de uydum. Cuma günü kendime ait olan minibüsle, korumalarımla birlikte yola çıktık. Emniyetten bir konum atıldı ve belirtilen yere gelmemiz istendi, gittik. Sonra, başka yere gideceğimiz söylendi. Bir polis aracının eşliğinde yola çıktık. Gittiğimiz yer bildiğim bir bölge değildi.” Cübbeli Ahmet Hoca, önemli bir hizmette bulunduğunu sözlerine ekledi.