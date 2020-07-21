Bilecik Belediyesi’nden kurban pazarlığı için ‘tokalaşmatik’

Bilecik Belediyesi kurban satış alanlarında vatandaşların kurban pazarını yaparken corona virüsüne yakalanmamaları için kurban satış pazarına, sosyal mesafeli pazarlık istasyonu adını verdikleri ‘tokalaşmatik’ yerleştirdi.

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanı ile kurban satış alanının en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını söyledi.

Şahin, Bilecik Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kurban satış alanında gerekli tedbirlerin de alındığını belirterek, şöyle konuştu:

* Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladı. Pazar alanındaki 80 ayrı noktada kurban satışı olabilecek.

* Temel ihtiyaçlar yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik.

* Pazar alanında vatandaşların pazarlık yapmaları amacıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurduk.

* Bilecik Belediyesi olarak salgına ve uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla tokalaşmatik noktası kurduk.

* Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim. Şimdiden bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum.