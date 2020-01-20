Bilecik Özel İpekyolu Anaokulu’ndan açıklama

Avukatlar Cihat Gökdemir ve Zeki Arıtürk tarafından Bilecik Özel İpekyolu Anaokulu adına yapılan basın açıklamasında, iddia edilen olayın neden vuku bulduğunun henüz aydınlatılmadığı belirtilerek şöyle denildi:

* Müvekkillerin de üzerlerine titrediği, haberlere çok sevdikleri konu ikiz kardeş olan çocuklarımızın “yemek yerken bağlandıkları, sinirlenip tabaklarını döktüklerinde de yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verildiği” şeklindeki korkunç ve asılsız iddialar, müvekkil Özel İpekyolu Anaokulu yetkilileri tarafından veya bilgileri dahilinde gerçekleştirilmediğini önemle belirtmek isteriz. Bu menfur olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ortaya çıkartılması için, devam etmekte olan savcılık soruşturması tarafımızca da titizlikle takip edilmekte olup, failin veya faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden gelene yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

* Anaokulumuzda eğitim alan çocuklarımıza yapıldığı iddia edilen bu menfur muameleyi olay anında fotoğraflayan kişi veya kişiler, olayı derhal Anaokulu yöneticilerine ve Savcılığa bildirmesi gerekirken, aradan 2 ay gibi uzun bir süre geçtikten sonra sosyal medyadan duyurmaları, iyiniyetli hareket etmedikleri ve ‘zarar verme kastıyla' hareket ettiklerini göstermektedir. Çocuklarımızın kıyafetlerinden ve sınıftaki etkinlik materyallerinden, ilgili fotoğrafın 2019 Kasım ayı içerisinde çekildiği açıkça anlaşılmaktadır.

* Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın da tahlili gerekmektedir. Bahsi geçen fotoğraf karesini fotoğrafçılara ve psikologlara incelettiğimizde, ‘diğer çocuklarımızın tepkileri, duruşları, devrildiği söylenen sandalyenin konumu vb. durumların, fotoğrafın bir kurgu olabileceği şüphesini uyandırdığını' beyan etmişlerdir.

* Çocuklarımızın ailesinden bahsi geçen fotoğrafı çeken kişinin kimlik bilgileri talep edilmesine rağmen tarafımıza ya da Savcılığa bu kişinin bildirilmemesi, fotoğrafın çekiminden 2 ay gibi uzun bir süre geçip, sömestr tatili haftasında servis edilmesi, servis edilirken de ‘bu işin sorumlularının bulunması ve cezalandırılmasına değil, doğrudan Özel İpekyolu Anaokulu'nun kapattırılmasına' yönelik beyanlarda bulunulması vb. birçok şüpheli durumu da kamuoyunun ve adli makamların takdirine sunuyoruz.

* Sonuç olarak özetle belirtmek isteriz ki, çocuklarımıza karşı bu menfur olaya sebep olan, göz yuman, sorumluları adlı makamlara bildirmeyen herkesin yargılanması ve en ağır bir şekilde cezalandırılması için her türlü hukuki yolları kullanacağımızı ve bu davanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.