Bilecik’te 65 yaş üstüne yeni yasaklar getirildi!

Corona virüsü salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kararlar aldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Bilecik'te olmayan tiyatro, konser salonu ve kapalı olan sinema ve konser alanlarına 65 yaş üstü vatandaşların girişini yasakladı.

Bilecik Valiliği il Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşlar için şu kararları aldı:

* 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 10:00-14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 10:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı.

* 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine(AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) kalabalık olmayan 10:00-14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 10:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb) girişleri yasaklandı.

* 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındakilerinin düğün, nişan, nikah, sünnet vb. etkinliklere katılmaları yasaklandı.

* 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişi yasaklandı.

* 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10:00-16:00 saatleri arasında kullanabilecekler.