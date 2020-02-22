Bilgi ABD’den geldi çocuk istismarcısı İstanbul’da yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren bilgi ABD merkezli NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) üzerinden geldi. Gönderilen belgede, whatsapp üzerinden “cinsel içerikli çocuk” fotoğrafları paylaşılan bir numara hakkında bilgi verildi.

Belgenin ulaşmasıyla harekete geçen siber polisi, kimliğini belirlediği şüphelinin Pendik’teki adresine operasyon düzenledi. 29 yaşından isminin de Mücahit K., olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

BAĞLAMA BÜYÜSÜ

Emniyete götürülen şüphelinin “Medyumluk” adı altında dolandırıcılık yaptığı da anlaşıldı. Polis ekipleri baskın düzenlenen evde çok sayıda muska buldu. Evinde ele geçirilen dijitallerin ön incelemesi yapılan Mücahit K.’nın telefonunda çok sayıda kişiyle büyü ve medyumlukla ilgili görüşme yaptığı anlaşıldı. Whatsapp mesajlarında bir çok kişiye “Aşk bağlama” büyüleri yaptığı tespit edilen şüphelinin kargo ile muska ve tüy gönderdiği, karşılığında 200 lira aldığı belirlendi.

BİLGİSAYARINDAN ÇOCUK İSTİSMARI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Şüphelinin dijitalleri üzerinde yapılan araştırmalarda aralarında 5 yaşından küçük çocukların da bulunduğu çok sayıda cinsel içerikli çocuk istismarı fotoğrafı ele geçirldi. Şüphelinin görüntüleri farklı kişilerden topladığı ve farklı kişilerle paylaştığı öğrenildi.

Mücahit K.’nın telefon ve bilgisayar ön kayıtlarında ise, bir oyun üzerinden çocuklarla cinsel içerikli yazışmaları da ele geçirildi. O yazışmalar arasında çocukların cinsel içerikli fotoğraf ve görüntü çekmeleri için yönlendirmeler bulunduğu belirtildi.

ÇOCUKLARI POPÜLER SAVAŞ OYUNLARI ÜZERİNDEN TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR

İnternet üzerinden çok kişinin katılımıyla oynanan popüler bir strateji-savaş oyunu üzerinden konuştuğu çocuklara, oyunda etkinliklerini artıracak malzemeler gönderen şüphelinin karşılığında cinsel içerikli video ve fotoğraf talep ettiği öne sürüldü.

16 YIL EVDEN ÇIKMAMIŞ

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, medyumluk ve büyü üzerinden para kazandığı öğrenildi. Sorgusunda 13 yaşından beri askerlik süreci dışında evden çıkmadığını, ihtiyaç duyduğu ürünleri internet üzerinden sipariş ettiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ANNE BABALAR DİKKAT!

Çocukları hedef alan şüphelilerin, “Anne baban yattı mı?” “Yanında kimse var mı?” diye soru sordukları bertildi. Özellikle çocukların yalnızken hedef alındığını dile getiren uzmanlar, çocukların telefon ya da bilgisayar kullanımında yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

SINIRLAMA ÖNERİSİ

Telefonlarda bazı programlarla sınırlandırmalar yapılabildiğini belirten uzmanlar, internet ağı üzerinden üye olunan oyunlarda sohbet özelliğinin bulunması halinde yaşı küçük çocuklara sınırlandırma getirilmesini öneriyor. Buna rağmen internet kullanan çocukların mutlaka denetlenmesi öneriliyor.

NCMEC NEDİR?

ABD merkezli NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) çocuklarla ilgili paylaşılan cinsel içerikli verileri topluyor. ABD merkezli Facebook, Twitter, İnstagram, Whatsapp ve diğer sosyal medya be mesajlaşma programlarındaki çocuk istismarı bilgi ve fotoğraflarını alan NCMEC bu bilgileri, veri kaynağına göre ilgili tüm ülkelerle koşulsuz paylaşıyor. Sadece çocuk istismarı konusunda koşulsuz paylaşımda bulunan ABD, bu suçlara karışan caza alan ve süresi dolduğu için tahliye edilen kendi vatandaşlarının yurt dışına çıkmaları halinde ilgili ülkelere de bilgi veriyor.