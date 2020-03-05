Bilgi Türkiye’den… 5 ülkedeki dev operasyon! Rekor miktarda ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik 5 ülkede operasyonla sonuçlanan süreç geçtiğimiz yıl İstanbul polisinin gerçekleştirdiği bir baskınla başladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta 8 Mart 2019’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği baskında 55 kilo eroin ele geçirdi. Baskında 1 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU GÜZERGAHI DEĞİŞTİ

Yapılan operasyon sonrasında polis ekipleri çalışmalarına devam etti. Yedi şüpheli daha yakalandı. Günlerce süren araştırmalarda, zehir tacirlerinin hedefinin çok daha büyük miktarlarda uyuşturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürmek olduğu tespit edildi. Ancak, uyuşturucu şebekesinin, 55 kiloluk eroinin yakalanmasıyla bundan vazgeçtikleri anlaşıldı.

ULUSLAR ARASI TOPLANTI

Takibi bırakmayan polis, Afganistan’dan çıkan uyuşturucuyu İran üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı planlayan uluslar arası zehir şebekesinin, Türkiye’yi riskli görünce Kuzey Karadeniz rotasına yöneldiğini tespit etti.

Bunun üzerine Narkotik Daire Başkanlığı, uyuşturucu güzergahındaki ve uyuşturucunun satılmasının hedeflendiği ülkelerdeki narkotik birimleriyle koordinasyon sağlanması için girişimlerde bulundu.

İSTANBUL POLİSİNİN VERDİĞİ BİLGİLERLE…

İstanbul polisinin verdiği bilgilerin iletilmesiyle, geçen yıl, Almanya’da 703 kilo, Hollanda’da ise 171 kilo eroin ele geçirildi. Daha sonra ise Hollanda polisi ile ortak çalışmalar neticesinde, 6 ay önce Kazakistan’da 1 ton 105 kilo eroin daha ele geçirildi.

MERMER İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU

Türk polisinin şebekenin hedef aldığı ülkelere verdiği bilgilerde zehir tacirlerinin uyuşturucuyu taşıma yöntemi de paylaşıldı. Yapılan bilgilendirmede, şüphelilerin, ahşap levhalar, mermer malzemeler ve çikolata kutularına uyuşturucu zulaladıkları açıklandı.

350 KİLO EROİN

İstanbul polisinin verdiği bilgilerin sonuç doğurması ortak çalışmayı devam ettirdi. Geçtiğimiz Pazar günü, şebekenin Polonya’da bir depoda uyuşturucu zulalandığı anlaşıldı. Adrese düzenlenen baskında 350 kilo eroine ulaşıldı.

HOLLANDA’YLA EŞ ZAMANLI BASKIN

Polonya’da düzenlenen operasyonun ardından, şebekenin çökertilmesi için Hollanda ve Türkiye’de eş zamanlı baskın düzenlendi. İstanbul polisince; Mardin, Mersin ve İstanbul’da düzenlenen baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Hollanda polisinin düzenlediği baskında ise 4 şüpheliyle birlikte cinayetten aranan bir kişi yakalandı.

ALMAN FİRMASI ÜRETMİŞTİ Eroin, ilk olarak bir Alman ilaç firmasında çalışan Dr. Felix Hoffman tarafından 1887'de sentezlendi. Hoffman'ın morfinin türevinden elde ettiği eroin, o yıllarda yasal olarak eczanelerde satılmaya başladı. Yaklaşık 15 yıl sonra eroinin bağımlılık yaptığı ve insanları ölüme götüren bir sürece sebep olduğu anlaşıldı. Bu sebeple Alman ilaç firması üretimini durdurdu. Uluslararası toplantılarla da eroin yasaklandı. Ham maddesi, haşhaştan elde edilen afyon sakızı olan eroin, yasaklamalara rağmen ülkemizde uzun süre üretilmeye devam etti. İstanbul'daki 3 eroin fabrikası 1932'ye kadar çalışmaya devam etti. Daha sonra ise aşamalı olarak eroin yasaklaması gerçekleştirildi.