Corona vakalarını gizleyen muhtar ile ilgili flaş gelişme

Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul’dan gelen bir kişide corona virüsü görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı.

Ancak mahalleye İstanbul’dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman’ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi.

Yapılan çalışmalar ile İstanbul’dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan corona virüsü vaka sayısı yapılan son çalışmalarla da 44’e yükseldi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı mahalleyi özel çalışma alanı olarak belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başkale Kaymakamlığı tarafından 3 gün önce görevden aylınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı.

Muhtar Duman hakkında “Görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek, 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu” gerekçesi ile soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (DHA)