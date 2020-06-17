Bilim Kurulu ne zaman bir araya gelecek? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'de tüm gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. 1 Haziran'da hayata geçen normalleşme adımlarıyla birlikte corona virüsü verilerindeki artış, vatandaşları korkutuyor. Yasakların tekrar geri gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısında sonra yapılacak açıklamayı bekliyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bilim Kurulu üyeleri, bugün 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplantı yapacak. Son günlerde artan virüs verilerinin tartışılacağı toplantı sonrasında Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
YASAKLAR GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
Bilim Kurulu, sürekli artış gösteren corona virüsü verilerinin neden olduğunu saptamaya çalışacak. Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye niteliğindeki kararlarla, yapılacak kabine toplantısı sonrasında yeni yasakların gelebileceği öngörülüyor.