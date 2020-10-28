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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı?

Corona virüs salgınına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişineki son durumun yanı sıra alınacak yeni önlemlerin de görüşülmesi bekleniyor. Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 08:45, 28/10/2020
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı?

Son dönemde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalarına çevrildi. Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bu akşam yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Valiliği’nde açıklamalarda Bilim Kurulu toplantının bu hafta çarşamba günü yapılacağını ifade etti.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 950'ye yükseldi.

Bugün toplam 127 bin 651 test yapılırken, 2 bin 209 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 366 bin 208 oldu.

Bugün iyileşen bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 827 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi.

* Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.

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