Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, dün yaptığı açıklama ile okulların açılıp açılmayacağı nihai kararının Bilim Kurulu toplantısından sonra alınacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi Bilim Kurulu toplantısına gözlerini çevirdi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Corona virüsündeki son verilerin paylaşıldığı, yeni kararların duyurulduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Bilim Kurulu toplantısı bugün (12 Ağustos) öğlen saatlerinde yapılacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.