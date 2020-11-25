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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Corona virüs salgınına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişindeki son durumun yanı sıra alınacak yeni önlemlerin de görüşülmesi bekleniyor. Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak.

Güncellenme: 13:45, 25/11/2020
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Son dönemde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalarına çevrildi. Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bu akşam yapılacak.

TOPLANTI SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Corona virüsü salgınında korkutan artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün 161 kişi hayatını kaybetti. 162 bin 231 test yapılırken 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi. Dün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında yeni bir rekor kırıldı. Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında bir basın açıklaması yapacak.

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