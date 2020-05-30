Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Servis ürünlerinden virüs bulaşır mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan ve 1 Haziran’da tekrar faaliyete başlayacak kafe ve restoranlarda uyulması gereken kurallara ilişkin açıklama yaptı.

”60 DERECENİN ÜZERİNDE YIKANMALI”

Prof. Dr. Demircan, kafe ve restoranlara gidecek olanların açık alanları tercih etmelerini isteyerek, şunları söyledi:

”60 DERECENİN ÜZERİNDE YIKANMALI”

* Sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve içerideyken yemek dışı zamanlarda maske takılmalı.

* Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok. 60 derecenin üzerinde yıkanmalı. Uygun yüzey ve uygun maddeyse klorlu sularla temizlenmeli.

* Bunlara harfiyen dikkat edilirse o zaman bulaşma riski olmaz. Riski azaltmak için tek kullanımlık servis ürünlerini öneriyoruz.

TATİLE GİDECEKLERE ÖNERİLER

Sezonun açılmasıyla tatile gidecek olanlara da önerilerde bulunan Prof. Dr. Demircan, şöyle konuştu:

* Havuzlarımız eskiye göre daha dikkatli temizleniyor, dezenfekte ediliyor. İçinde virüsün barınması çok olası görünmüyor gibi. Fakat havuza giren insan sayısı önemli, havuza giren insanların enfekte olup olmadığı önemli.

* Öksürme, hapşırma gibi şeylerde yakın yüzülüyor ise bulaşma olabilir mi bazı olasılıklar var.

* Havuzun hacmi küçük, giren insan çok olursa kirlenme denize göre çok olabilir. Yan yana çok yüzmemek, mesafeye dikkat etmek önemli.

* Havluların çok iyi temizlenmesi, yüksek ısıda yıkanması önemli. Kendi havlularımızı tercih edelim.

* Şezlong, masa gibi çok kişinin kullandığı yerleri sık sık temizlemeye dikkat etmek gerek. (DHA)