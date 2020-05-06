Bilim Kurulu Üyesi Çelik: ‘İmmün plazma’ hastaları çabuk iyileştiriyor

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 tanısı konulan hastalarda uygulanan immün plazma tedavisinin son derece başarılı olduğunu belirtti.

‘BU TEDAVİ İLE İYİLEŞMELER HIZLANIYOR’

Tedavi ile ilgili detayları paylaşan Prof. Dr. Çelik şunları söyledi:

* İyileşen hastalarımız var. İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz.

* Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor. Değerlerin daha çabuk düştüğünü görüyoruz. Antikor oluşumunun daha çabuk ortaya çıktığını görüyoruz.

* Bu sürenin tam analizini yapmış değiliz. Çünkü o kadar yeterli bir sayıya ulaşamadık.

‘SORUN AYNI KAN GRUBUNU BULMAK’

İmmün plazma tedavisinde sorunun aynı kan grubunu bulmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Hastaların takiplerini ciddi yaptığımız için hangi hastadan ne zaman alacağımızı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu ‘İmmün Plazma Kurulu’ var, orada ‘şu kişilerden alınabilir’ diye bir not geliyor.

* Ona göre bizde o hastalarla temasa geçip, onları hastanemize davet ediyoruz. Bunu tedarik ederek hastamıza uygulamaya çalışarak gayret ediyoruz.

* Herhangi bir yan etkiyi şu an görmüş değiliz. Kısa ve uzun süreli kıyaslamak lazım; ama immün plazmanın hastaları çabuk iyileştirdiğini görmekteyiz.

Hastalar daha çabuk kendine geliyor. İyileşen hastalarımız sıkıntı çıkarmıyor. (DHA)