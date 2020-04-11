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Bilim Kurulu üyesi corona testi sonucunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, sosyal medyada corona virüsü testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Çelik, "Yaptırdığım corona virüsü testi negatif çıktı" dedi.

23:56 -
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Bilim Kurulu üyesi corona testi sonucunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsü testinin pozitif çıktığıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, şunları söyledi:

* Bu iddialar kesinlikle doğru değil.

* Ben görevimin başındayım. Yaptırdığım test negatif çıktı.

* Özel kalemimde görevli E.K.’da şüpheli konum olunca tedavisinden sonra evinde 14 gün karantina uygulandı.

* Bu virüs herkeste çıkabilir.

* Dışarıdan bu virüsü alan şüpheli personeller olabiliyor ama şu an bu doğru bir paylaşım değil.

* Zaten hastanemiz pandemi hastanesi. Böyle bir durum olsa bunu hiç kimse gizlemez.

* Şu an biz corona virüsü hastalarının sağlıklarına kavuşmaları, personelimizin ve vatandaşların bu virüsten korunması amacıyla mücadele veriyoruz. DHA

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