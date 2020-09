Bilim Kurulu üyesi, corona uyarısını bu kez dünyaca ünlü yıldızı vererek yaptı

Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüsüne yakalanan aktör Dwayne Johnson’ı örnek göstererek, her an maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aktör Dwayne Johnson, Mart’tan itibaren tüm karantina kurallarına uyduğunu, çarşamba açıklamıştı. Ancak hafta sonunu önlem almadan, evlerinde görüştükleri, aile dostlarından kendisine ve tüm ailesine virüsün bulaştığını açıkladı. Lütfen, her an maske, her an mesafe” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hollywood’un iki yıldır en çok kazanan oyuncusu olan Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin corona virüsüne yakalandığını belirterek yaşadığı zor günleri anlatmıştı.

48 yaşındaki aktör, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız coronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki, bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı” demişti.