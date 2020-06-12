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Bilim Kurulu üyesi Kara’dan aşı açıklaması: Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı çalışmalarının şu an 3. fazında olduğunu, bir sonraki fazda otoriteler tarafından onaylanma aşamasından geçeceğini paylaştı. Kara, "Şu an FAZ 3'te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" dedi.

17:53 -
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Bilim Kurulu üyesi Kara’dan aşı açıklaması: Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüs (Covid-19) aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu paylaştı.

BİNLERCE KİŞİDE DENENİYOR

Kara, aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloyu paylaşarak, çalışmaların şu an faz 3’te olduğunu, yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

BİR SONRAKİ FAZDA OTORİTELER DEĞERLENDİRECEK

Bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti.

Kara, “COVID-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ 3’te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte” ifadelerini kullandı.

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