Bilim Kurulu Üyesi Kara’dan ‘Güney Kore’ uyarısı… “Ders almamız lazım…”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Güney Kore örneğini hatırlatarak, “Bizim onlardan ders alıp birey olarak kurallara uymamız lazım” uyarısında bulundu.

Haber Global’in haberine göre Kara’nın açıklamaları şöyle:

* Maske kuralımız AVM'nin içinde de geçerli, dışarıda da geçerli. Çok dinamik bir dönem bir adım ileri atılır, geri adım da atılabilir. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından AVM'lerin kapatılması kararı olmamıştı açılmasında da benzer şekilde hareket edildi diye biliyorum ben.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İnsanların mümkün olduğu kadar evde kalması gerektiğini söyleyen Kara şöyle devam etti:

* Bugüne kadar Türkiye oldukça başarı ile geldi. 19 Mayıs’ta da kısıtlamanın ülkemiz için avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreyi bağlamak ya da aradaki çalışma dönemi arkasından tekrar kısıtlama dönemi, artık bu toplum için halk sağlığı uzmanları ve sosyal bilimcilerin verebileceği bir karar.

* İnsanlar ciddi bir süredir evdeler. Bu insanların sosyal yaşantılarını etkiliyor. Biz binli rakamların altına inmeye başladık.

GÜNEY KORE UYARISI

Kurallara bireysel olarak uyulması gerektiğinin ve artık kural üstüne kural koyulamayacağının altını çizen Kara şunları söyledi:

* Bireysel olarak bizim kurallara uymamız lazım artık.

* Karşımdaki ile benim mesafemi bir metreden fazla tutmam lazım.

* Maske takmam lazım

* Ve üçüncüsü hijyen kurallarına uymam gerekiyor.

* Çok başarılı bir Güney Kore örneği veriliyor ama küçük bir esneme, kamusal alanlara erken geçiş orada vakaların tekrar artmasına neden oldu.

Bizim onlardan ders alıp kurallara birey olarak uymamız lazım.

RESTORAN VE LOKANTALAR

Restoran ve lokantalarda dikkat edilecek hususlara değinen Kara şu ifadeleri kullandı:

* Bizim bu virüsü alabilme ihtimalimiz öncelikle karşımızdaki kişiler. Masaların mesafesi bir metreden fazla olması lazım. Bir havalandırma varsa, üflenen kava mesafesinin en az 2 metre olması lazım. 4 kişilik masada belki iki kişi çapraz oturacağız.

* Bir sonraki masa ile aramızdaki mesafenin yine 1 metr olması gerekir. Bu virüsün bana gelmesi için benden size ya da sizden bana ulaşması gerekiyor. O zaman bu mesafe kuralına uymamız gerekiyor.

* Ellerimizi yıkayalım masaya oturmadan önce. O tuzlu en iyi ihtimalle benden önce 1 saat kullanılmamış olursa benim için risk yaratmıyor. Tuzlukları akşam için ayrı, öğlen için ayrı tuzluk kullanırlar.

* Masanın temizliğine dikkat edilmeli. Masanın üstündeki örtü değişebilir. Bu tip önlemler ile biz bu noktalarda ben önlemlerimi aldım diyebiliriz.

TFF’NİN BAŞLAMA KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri başlatma kararı ile ilgili Kara şunları söyledi:

* Bilim Kurulu’nda bu konu konuşulmadı. Bakanımız net olarak ifade etti onun dışında bir şey söylemem ne kadar doğru olur bilemiyorum. Biz bir tek canın yanmasını istemiyoruz.

* Türkiye çok başarılı diyoruz. Benim hala bir canım, bir değerim, kaybettiğim her can benim açımdan birimizin büyüğü, kardeşi. Öyle bakmamız lazım.

AŞI ÇALIŞMALARI

Son olarak Aşı çalışmalarına değinen Kara sözlerini şöyle bitirdi:

* Aşıda biz birinci adımı attıysak 3-4 adım atmış olanlar var. İngiltere Oxford’un çalışmasında onlar neredeyse 4’ten 5. adımı atmış vaziyette.

* Türkiye’de çalışmaların yapılıyor olması inanılmaz kıymetli. Bir sonraki aşı için bizim bunu kullanma imkanımız olacak.