Bilim Kurulu Üyesi Metintaş uyardı: Salgın eğrisi yukarıya çıkıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanan ‘Covid-19 Eylem Planı' çerçevesinde sahada sorumlu olacak kişileri belirlemek suretiyle denetim yapmak ve ilave tedbirler alarak tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan ESOGÜ Covid-19 Tavsiye Kurulu, bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda katılımcılar tüm yönleriyle Covid-19 hastalığı, üniversitede alınacak önlemler ve ESOGÜ Covid-19 Tavsiye Kurulu'nun çalışma süreci hakkında bilgilendirildi.

ÖNEMLİ OLAN KORUNABİLMEK VE KORUYABİLMEK

ESOGÜ Covid-19 Tavsiye Kurulu'nun kuruluş amacının ESOGÜ'nün pek çok üniversiteden önce adım atarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılına hazırlıklı olmasının sağlanması olduğunu kaydeden Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, “Kurul olarak yürüttüğümüz faaliyetler öğrenci için olduğu kadar personel için de önemli. Önemli olan korunabilmek ve koruyabilmek. Tüm kurul üyelerini birer pandemi mücadele savunucusu ve gönüllüsü olarak görüyoruz” dedi.

SALGIN EĞRİSİ YUKARIYA ÇIKIYOR

Prof. Dr. Metintaş, hastalığın belirtilerinin ortaya çıkış süresinin influenzaya göre daha uzun olduğunu, oluşturduğu hastalık tablosunun da influenzadan farklı olduğunu ve hastaların yüzde 20'sinin hastane bakımı gerektirecek kadar hastalandığını kaydetti.

Virüsün Çin'de ortaya çıkışı ve dünyaya yayılması ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Selma Metintaş, bugün gelinen noktada salgınla mücadelede başarısız olan ülkeler nedeniyle salgın eğrisinin dünya çapında yukarı çıkmaya devam ettiğini ifade etti.

Covid-19 virüsünün hasta kişilerin öksürmesi, hapşırmasıyla ortaya çıkan damlacıkların hava yoluyla solunması ya da temizlenmeyen ellerin ağız, burun ve göze teması yoluyla başka insanlara geçtiğini belirten Prof. Dr. Selma Metintaş, bu nedenle bilinçli maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Metintaş, Covid-19'dan ülke bazında, bireysel bazda ve kurumsal bazda alınacak önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURULMALI

Ülkelerin Covid-19 ile mücadelede iki ayrı yöntemin izlediğini belirten Prof. Dr. Selma Metintaş, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerin uyguladığı hafifletme stratejisinin başarısızlığa uğradığını, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkenin ise baskılama stratejisini uyguladığını kaydetti.

Covid-19'a karşı bireysel bazda etkili önlemler alabilmek için öncelikle sağlık okur-yazarlığı yüksek, olayı iyi anlayabilen ve olayın önemine inanmış bireylerin varlığının gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Selma Metintaş şöyle konuştu:

* Bireysel olarak solunum hijyenine dikkat etmek gerekiyor.

* Kimin virüs taşıdığı bilinemeyeceği için sosyal mesafenin korunması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekiyor.

* El temizliğine dikkat etmek çok önemli.

* Covid-19'a karşı kurumsal bazda alınabilecek önlemleri anlatırken kapalı alanların havalandırılmasının ve 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapılması gerekiyor.

* Bilgilendirici broşürler görülebilecek yerlere asılmalı, alkol bazlı el dezenfektanı ya da kolonya kullanılmalı, temizliğe dikkat edilmeli ve elle temas azaltılmalı.

* İş yerlerine mümkünse ziyaretçi kabul edilmemeli ya da sayısının minimuma indirilmesi sağlanmalı.

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