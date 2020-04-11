Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Korkunç bulaşma olasılığı var

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği dakikalarda kaydedilen izdiham görüntülerini değerlendirdi.

Paniğin yaşandığı dakikalarda bir TV programında konuşan Tevfik Özlü, “Son 5 gündür iyi gidiyordu, biraz kontrol altına almaya başlamıştık ama bu tedbirler alınmadığı için halkımız böyle tedbirsiz dışarı çıktığı için maalesef şimdi korkunç bir bulaşma olasılığı var” diye konuştu.

“BUGÜN SOKAKLARA ÇIKAN İNSANLARIN 10 GÜN İÇİNDE BİR BEDELİ OLACAK”

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların marketlere ve fırınlara akın etmesini olumsuz değerlendirdi.

Özlü, “Şuana kadar son dört, beş gündür iyi haberler geliyordu ve seviniyorduk ama ben bugün bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum bugünkü bu sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ KORKUNÇ BİR BULAŞMA OLASILIĞI VAR”

Sokağa çıkma yasağının ardından insanların sosyal mesafe kuralına uymadan tedbirsiz bir şekilde bir araya gelmesinin hastalığın daha da bulaştırma ihtimalini arttırdığını ifade eden Özlü sözlerine şöyle sürdürdü:

* Bunu tam ön göremiyorum ama bu biraz iyi beklentilerimizi maalesef şey yaptı yani baltaladı. Umarım olmaz ama bunun mutlaka bir etkisi olacak diye düşünüyorum.

* Yoksa işler son 5 gündür iyi gidiyordu biraz kontrol altına almaya başlamıştık ama bu tedbirler alınmadığı için halkımız böyle tedbirsiz dışarı çıktığı için maalesef şimdi korkunç bir bulaşma olasılığı var yani bilmiyorum çok üzülüyorum yani”

“ÇOK CİDDİ PROBLEM VAR”

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sonuçlarının iyi olmasını beklediğini ifade eden Tevfik Özlü, bu karar ardından vatandaşların marketlere ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşturmasının hastalığın bulaşma hızını arttıracağını da dikkat çekti.

O dakikalarda yaşananları değerlendiren Özlü şöyle konuştu:

* İnşallah iyi olur yani iyi olmasını temenni ederim ama Türkiye'nin her yerinden bana görüntüler videolar geliyor.

Bu görüntüler doğruysa, anı yansıtıyorsa bunlar çok ciddi bir problem var.

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