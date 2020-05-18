Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü tarih verdi: Böyle giderse…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV’nin canlı yayınına katılarak corona virüsü salgınıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Prof. Özlü kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı ve salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Özlü, kontrollü sosyal hayatın önceliğinin ‘kalabalığa karışmamak’ olduğunu söyledi.

Özlü şunları ifade etti:

* Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibariyle birinci dalgayı atlatmış olabiliriz.