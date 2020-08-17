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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan okulların açılmasıyla ilgili flaş mesaj!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından maske ve mesafeye dikkat edilmesi çağrısında bulunarak "Kayıplarımız olmasın, geleceğimiz çocuklarımızın eğitimi eksik kalmasın" ifadelerini kullandı.

23:56 -
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan okulların açılmasıyla ilgili flaş mesaj!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde corona virüsünün 1918’de yaşanan ve bugüne kadarki en ağır grip salgınından bile daha fazla ölümlerde artışa neden olduğunu belirtti.

OKULLARLA İLGİLİ MESAJ

Prof. Dr. Kara, vatandaşlara maske ve mesafeye dikkat edilmesi çağrısında bulunarak “Kayıplarımız olmasın, geleceğimiz çocuklarımızın eğitimi eksik kalmasın” dedi.

BAKAN ZİYA SELÇUK TARİHİ DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 2020–2021 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin açıklama yapmış, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” demişti.

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Son güncelleme: 00:02 18.08.2020
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