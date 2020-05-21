Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den HES kodu açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden edinilecek kod ile şehirler arası yolculuk yapılabileceğini belirtmişti.

“KONTROLLÜ SOSYALLEŞMEYE ÖNEMLİ KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uygulamanın bulaş riskini azaltma amacıyla da kullanılabileceğini ifade eden Özlü, “HES kodu uygulaması, uçak, demiryolu veya otobüsle seyahat yanında toplu organizasyonlara katılma, kalabalık salonlara girme sırasında da bulaş riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir. Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

HES KODU NEDİR?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile alınacak tek seferlik kod sayesinde vatandaşların nereye gideceği, kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak ve birilerinde hastalık tespit edildiği takdirde o yolculukta bulunan herkesin durumu kontrol altına alınmaya çalışacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kodu almak için iki yöntem bulunuyor.

Birincisi, HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilip “HES Kodu Oluştur” butonuna tıklanır. Kod Kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

İkinci yöntem ise HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.