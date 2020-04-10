Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, salgınına yönelik merak edilen soruları sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı.

“Bu süreç ne kadar devam edecek?” şeklindeki soruya “Zaman vermek hoş olmuyor” diye yanıt veren Prof. Özlü, şunları söyledi:

“2-3 haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin’de iki ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın.”