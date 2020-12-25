Bilirkişinin asli kusurlu bulduğu pistte uçuşlar aynen sürüyor

5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Pegasus kazasıyla ilgili mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Havacılık sektörünün duayenleri Kaptan Pilot Eyüp Turşucu, Kaptan Pilot Bahadır Altan ve HAVASEN Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Koçak raporu SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Kaptan Pilot Bahadır Altan, rapordaki, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nın trafik yoğunluğu olarak yüzde 35 oranında kullanılan 24 pistinin sonunda RESA (pist sonu emniyet alanı) bulunmasına karşın, yüzde 65 oranında kullanılan (kazanın yaşandığı) 06 pistinin sonunda RESA bulunmamaktadır” tespitinin ve Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi HEAŞ’ın birinci derecede kusurlu bulunmasının çok çarpıcı olduğunu vurguladı.

Bahadır Altan, “Pistin sonunda yeterli emniyet alanı yok. Sonrasında bir uçurum var ve uçak buraya düşüyor. Bu uçurum olmasa ölüm de olmayacak. Meydan otoritesi, ‘Biz o tarafta pisti 100 metre daha kısa gösteriyoruz. Dolayısıyla pist emniyetli mesafesini böyle karşılamış oluyor' diyerek kendini savunmaya çalışsa da bu ölüme neden olan, son derece riskli bir durum… Bildiğim kadarıyla kazadan sonra da hiç bir şey yapılmadı. Hala da böyle uçuluyor. Bu kaza önemli bir uyarı” diye konuştu.

Raporun, kazayı bir kişinin üzerine yakmadan, bütünsel bir yaklaşımla ele aldığını belirten Kaptan Altan “Bu açıdan örnek bir rapor… Kim yazdıysa kutluyorum. Yönergelere, bütün talimatlara uydurulmuş olsa da pistin durumunu tespit ederek, HEAŞ'ı birinci derecede, asli kusurlu bulması bu raporun en can alıcı noktasıdır. Sistemin bir kazası olduğunu gösteriyor. Bir zincir olarak bir sistemin bütünüyle yol açtığı ölümlü bir kaza maalesef… Savcı başından beri tutuklayacak birini arayıp, kamuoyunu rahatlatmak için uğraştı. Büyük bir yanlıştı… Bu rapor savcının dar bakışını umarım genişletecektir.”

HAVASEN: “BİLİRKİŞİ RAPORU TEKNİK ALTYAPI OLMADAN HAZIRLANMIŞ”

HAVASEN Başkanı Seçkin Koçak ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan heyetin hazırlayacağı rapor yayınlanmadan, mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporunda kusur paylaşımı yapılmasının doğru olmadığını kaydetti. Kaptan Koçak özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu tür kazalarda öncelik kaza kırım inceleme raporunun yayınlanmasıdır. Bazen yıllar süren süreç alsa da teknik rapor veya inceleme bitmeden kusur paylaşımı yapılması doğru sonuçlara götürmez. Sonuç olarak öncelik ulusal ve uluslararası kuruluşlara gönderilecek, açıklanacak teknik rapor ve sonrasında kusur dağılımının yapılacağı bilirkişi raporu olmalıydı. Mahkeme heyetinin atadığı bilirkişinin raporu teknik altyapısı olmadan hazırlanmıştır ve Türkiye’nin imza attığı uluslararası havacılık kurallarının uygulanma sürecine uygun değildir.”

TURŞUCU: “KAZA İNCELEME RAPORUNDAN ÖNCE YAYINLANMASI BÜYÜK HATA”

Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan heyetlerde bir çok kaza raporu hazırlayan Emekli Kaptan Pilot Eyüp Turşucu, kazaya ilişkin ”Bilirkişi Raporunun”, kazanın incelenmesi ve raporunun yayınlanmasından sorumlu olan Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklama yapılmadan medyaya yansımasına tepki gösterdi. Turşucu, “Daha Kaza İnceleme Raporu yayınlanmadan böyle bilirkişi raporunun ortalara çıkarılması çok büyük hata. Birileri tedbir alabilir, insanlar kaçabilir, insanlar yok olabilir. Değiştirme yoluna gidebilir. Veya baskı gelebilir. Kaza İnceleme Kurulu'nu aramak isteyenler olabilir”

İlginizi Çekebilir Pegasus kazasının bilirkişi raporu tamamlandı