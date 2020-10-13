BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavı, ilkokullarda tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin, devlete bağlı özel eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilmesine olanak sağlıyor.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçları, 14 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar, http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
BİLSEM sonuçlarına itiraz başvuruları,16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.
İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları, 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.