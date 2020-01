Bin 511 ağacı kesmişlerdi! Belediye başkanı isyan etti

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi’nde, 72 dönüm ormanlık alanda kamuoyu tepkisine rağmen kesilen çam ağaçlarının arasında limon fidanları dikildiği ortaya çıktı.

Eski Mezitli Mahallesi’nde kesilen alanı kontrol etmek amacıyla yeniden bölgeye gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan bölgeye limon ağaçlarının dikildiğini tespit etti.

“TEPKİLERE RAĞMEN LİMON BAHÇESİ YAPILIYOR”

Kesilen çam ağaçları hala bölgede dururken, yerlerine limon fidanlarının dikildiğinin belirleyen Başkan Tarhan, şu ifadeleri kullandı;

*Deniz manzarası bulunan ve yeni yapılacak olan Mezitli Devlet Hastanesi’nin yanı başındaki arazide yaşanan katliamın ardından limon bahçesi yapılmaya başlanmış.

*Belki de daha ağaçlar kesilmeden bu limonlar dikildi ve ağaçlar kesilince ortaya çıktı. Mersin’in en güzel yeri ve yakın gelecekte en değerli alanı da olacak.

*Deniz ve vadi manzarasıyla ormanlar katlediliyor ve tüm tepkilere rağmen limon bahçesi yapılıyor.

*Yasal ya da yasal olmayan bir biçimde imara açıldığı zaman çok daha değerli bir alana sahip olacaklar.

“YASAL DÜZENLEME YAPILMALI”

Daha önce de bölgede benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan, “2017 yılında 50 dönümlük bir alanda da benzer bir katliam yaşandı. O zaman da benzer kamuoyu tepkisi oluştu ancak o alan limon bahçesi olmaktan kurtulamadı. Yasa dışı bir şekilde art niyetli kişiler alanı zapt etti. Maalesef önleyemedik” dedi.

“Bu bölgede görülen narenciye bahçelerinin tamamına yakını aynı şekilde talan edilen alanlardan oluşuyor” diyen Başkan Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü;

*Orman arazisi ya da hazine arazisi hiçbir şekilde burasının talan edilmesine izin vermemek gerekiyor. Çünkü bu alanda 82 milyon vatandaşımızın hakkı var.

*Artık yaşanan sel olayları, afetler, daha temiz nefes ve çevre gibi olaylardan vazgeçtik. Bu Mersin’de de Türkiye’de de var.

*Elbette ki takipçisi olacağız ama yetkili kurumlar şimdi ve daha önce talan edilen ne kadar alan varsa hepsine el koyup art niyetli kişilerin kullanımının önüne geçmezlerse maalesef bu tür katliamlar devam edecek.

*Bundan ders almalarını gerektirecek gerekirse yasal düzenleme yapılmalı ve bu talanın önüne geçilmeli. Yoksa bir gerekçe bulunup katliama devam ediliyor.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Tüm Mersinlilerden gelip bu alanı görmelerini isteyen Başkan Tarhan, “Bir müze alanı gibi vahşet müzesi gibi herkese göstermemiz gerekiyor. Her vatandaşın her çocuğun bunu görmesi gerekiyor. Şu vahşeti görmedikçe bu cinayeti görmenin anlamının imkanı yok. Biz belediye olarak sadece kaldırımla yolla uğraşamayacağız orman arazisinin talanının önüne geçmek için her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. DHA