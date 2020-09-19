Son dakika… Binali Yıldırım’ın son testi negatif çıktı!

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptığı açıklamada son yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığını söyledi.

Destek verenlere teşekkür eden Yıldırım, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

* PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

* Tedavisi devam eden herkese Rabb’im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin.