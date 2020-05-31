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Binbaşı Akkuş’u şehit eden eden teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

Geçen yıl Bitlis'te Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden PKK'lı teröristlerden Veysel Altun etkisiz hale getirildi.

Sozcu.com.tr
12:28 -
Haberler Gündem
Binbaşı Akkuş’u şehit eden eden teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

Bitlis’te geçen yıl temmuz ayında aracıyla üs bölgesine intikal ederken teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un katillerinden PKK’lı Veysel Altun etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kendal’ kod aldı teröristin etkisiz hale getirildiği twitter hesabından duyurdu: “Kanın yerde kalmadı… Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ. Bu gece Bitlis'te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera”

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Son güncelleme: 12:37 31.05.2020
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