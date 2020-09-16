Binbaşı Halil İbrahim Kaya corona virüsüne yenildi

Dün Ankara’daki 45’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde görevli optik teknisyeni Hakan Yeniçeri’nin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı bugün bir vefat duyurusu daha yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklama şöyle: Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.