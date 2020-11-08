Bingöl depremi sonrası Naci Görür’den uyarı: Tekrarlanan her deprem dikkat çekici

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bingöl’de meydana gelen depreme değinen Görür, daha önce Erzincan ve Bingöl’de meydana gelen büyük depremleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;

*Bu öğlen Bingöl ile Karlıova arasında 4,1 deprem oldu. Bu deprem benim tlf'daki bilgi sistemine düşmedi. Bu bölge ile ilgili size bilgi vereceğim.

*Burada 1939'da 7,9'luk Erzincan depremi oldu. Bu deprem Karlıova yönüne stres transfer etti. Bu 1949'da 7.1'lik Karlıova depremini tetikledi. Daha sonra aynı mekanizma ve tetiklemeyle 1966 Varto (6,6) ve 1971 Bingöl (6,7) depremleri oldu.

DİKKAT ÇEKİCİ

*Ama Erzincan-Varto arasındaki Yedisu fayı kırılmadı. Bu fay blokları arasındaki sürtünme direnci fazla olmalı. Ama Varto batısında tekrarlanan her deprem dikkat çekici.

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