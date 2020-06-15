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Bingöl’de 193 deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3’ü 4’den büyük 193 artçının yaşandığını bildirdi.

22:37 -
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Bingöl’de 193 deprem meydana geldi!

Bingöl Karlıova olan dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. İlde iki gün içerisinde 193 artçı deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3'ü 4 üzeri olmak üzere 193 artçı deprem meydana gelmiştir” denildi. İHA

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Bingöl deprem Erzincan Erzurum Malatya Şanlıurfa Tunceli
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